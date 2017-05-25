ИГ осознало безнадежность своего положения в Мосуле, но продолжает сопротивляться

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Багдад, 25 мая. Корреспонденты Федерального агентства новостей прибыли в Ирак для освещения завершающего этапа штурма Мосула. В настоящий момент во втором по величине городе Ирака установилась относительная тишина. Представители правительственных сил и шиитского ополчения «Хашд-аш-Шааби» пытаются провести переговоры с террористами, закрепившимися в четырех кварталах района Аз-Заежили на западном берегу реки Тигр.

Наступление, предпринятое правительственными силами ранним вечером 24 мая, не принесло заметных результатов. Две роты 6-й бригады «Хашд-аш-Шааби», попытавшиеся прорваться вдоль берега Тигра к т.н. «Мосту номер 5», были отброшены террористами, сумевшими перейти в контратаку на южном и юго-западном направлениях. По сообщениям источников ФАН, переговоры с командованием боевиков ИГ* (террористическая организация, запрещенная в РФ), зашли в тупик по состоянию на 11.40 25 мая. Осознавая безнадежность своего положения, исламисты решили сопротивляться до конца, и будут продолжать попытки нанести максимальный урон шиитским бригадам.

Правительство Ирака на протяжении последних 15 дней активизировало попытки вывода и эвакуации мирного населения из центральных районов Мосула. Один из офицеров иракских ВС, находящийся в настоящий момент на линии соприкосновения, в телефонном разговоре с корреспондентами ФАН высказал сомнения в том, что город будет окончательно отбит к началу священного месяца Рамадан. Прогноз победы к началу Рамадана более месяца назад начали активно распространять иракские СМИ и пресс-центр ВС.

* Организация запрещена на территории РФ.