Обнаружен третий погибший при пожаре в Красноярском крае

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Красноярск, 25 мая. Тело третьей жертвы пожаров в Красноярском крае обнаружено в поселке Тиличеть. Погибший 87-летний пенсионер найден при разборе завалов одного из домов.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя регионального следственного управления СК РФ Ольгу Шаманскую. Ранее стало известно о двух погибших — это мужчина и женщина.

Напомним, в регионе был объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за сильнейших пожаров, с которыми мешал справиться ураганный ветер. По тревоге были подняты все имеющиеся в распоряжении края силы.

По последним данным, огнем уничтожено 130 домов, без крова остались 533 местных жителя, из них 67 детей.