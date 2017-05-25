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Происшествия
Беспалый труп мужчины нашли на юго-западе Москвы

Беспалый труп мужчины нашли на юго-западе Москвы

12:05  25 Мая 2017
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Беспалый труп мужчины нашли на юго-западе Москвы

Москва, 25 мая. Труп неизвестного мужчина обнаружили в овраге у жилого дома, расположенного на Болотниковской улице. У погибшего отсутствовали фаланги некоторых пальцев, на левом плече мужчины есть татуировка в виде паутины, сообщает источник телеканала «360».

Отмечается, что пальцев мужчина лишился будучи живым. После осмотра тела эксперты установили возраст погибшего — ему около 30 лет. Признаков насильственной смерти зафиксировано не было.

По словам медиков, перед приездом «скорой» мужчина был мертв уже четыре часа. В данный момент его тело находится в морге Царицыно.

Следователи устанавливают личность погибшего москвича. Выясняются причины инцидента.

#москва #труп
Алексей Громов
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