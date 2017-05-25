Додон о статусе Приднестровья: Независимости не будет никогда

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Кишинев, 25 мая. Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что Приднестровье никогда не получит ни независимости, ни статуса субъекта России.

«Независимости не будет никогда, статуса субъекта Российской Федерации не будет, но объединение в рамках единого государства – федеративного… Мы найдем формулу. Давайте сядем и это обсудим», — сказал глава государства.

Додон добавил, что стремится к объединению страны, поскольку Молдавия и Приднестровье не могут существовать друг без друга. По его словам, ситуация близка к развязке, поэтому не исключены провокации не заинтересованных в объединении сил.

Добавим, ранее посол по особым поручениям МИД РФ Сергей Губарев сообщил, что российские миротворцы покинут Приднестровье только после урегулирования конфликта между Кишиневом и Тирасполем.