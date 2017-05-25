ВВС Филиппин провели бомбардировку города, захваченного боевиками ИГ

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Филиппины, 25 мая. Силы безопасности Филиппин провели бомбардировку одного из городов на юге страны, где расположились террористы, сообщает агентство France Presse.

Президент Филиппин ввел военное положение на юге страны после активности боевиков запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство»* в городе Марави. Представитель филиппинских военных заявил, что силы безопасности применили точечные авиаудары. По информации агентства, в данный момент боевики удерживают заложников, они также могли убить 11 мирных жителей.

Боевики постоянно передвигаются, закладывают взрывчатку на улицах и удерживают в заложниках людей. Это усложняет задачу властям Филиппины, несмотря на небольшое число боевиков в городе.

Отметим, что население города составляет порядка 200 тысяч человек, большинство из них уже покинуло город.

* Организация запрещена на территории РФ.