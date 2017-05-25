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Попытка номер три: Меланья Трамп наконец взяла мужа за руку

Попытка номер три: Меланья Трамп наконец взяла мужа за руку

12:00  25 Мая 2017
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Попытка номер три: Меланья Трамп наконец взяла мужа за руку

Ватикан, 25 мая. Супруга американского президента Дональда Трампа Меланья в конечном итоге взяла мужа за руку. Об этом пишет портал TMZ.

Глава Белого дома и первая леди США попали в камеры объективов в ходе посещения Сикстинской капеллы в Ватикане. На фото запечатлено, как супруги держатся за руки.

Стоит отметить, что Меланья уже ставила Трампа в неловкое положение, уворачиваясь от супруга. Впервые это случилось в минувший понедельник, 22 мая, когда американская делегация прилетела в Израиль. В Италии инцидент повторился

 

#сша #трамп #меланья
Дана Балан
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