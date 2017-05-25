Мантуров рассказал о судьбе брендов «МиГ» и «Сухой»

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Москва, 25 мая. Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что бренды «МиГ» и «Сухой» сохранятся даже в случае слияния компаний.

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров считает, что необходимо сохранить «две школы» — «МиГ» и «Сухой» даже в случае слияния компаний. «Вопрос кроется не в корпоративных процедурах, а в том, сохранятся ли две школы», — прокомментировал Мантуров.

По его словам, необходимо глубже смотреть на вопрос объединения компаний. Он подтвердил, что несмотря на формальные вопросы экономического толка, бренды сохранятся. «Главное — «намоленные» бренды «МиГ» и «Сухой» должны сохраниться», — резюмировал министр.