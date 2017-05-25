Жилой дом в Москве эвакуирован из-за взрывного устройства

В Избранное

Скопировать

Москва, 25 мая. В одной из московских квартир обнаружен подозрительный предмет, предположительно, взрывное устройство. На месте работают правоохранители и экстренные службы, жители двух подъездов дома эвакуированы, сообщает источник ФАН.

Инцидент произошел в доме 14 корпус 1 по Новопеределкинской улице в Москве. Предположительно, найдено взрывное устройство, тип которого пока не установлен. Эвакуировано два подъезда — всего порядка 100 жильцов. Уточняется, что это не учения.

На месте работают экстренные службы, правоохранители, а также кинологи и саперы. Место происшествия оцеплено.