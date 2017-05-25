Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Происшествия
Жилой дом в Москве эвакуирован из-за взрывного устройства

Жилой дом в Москве эвакуирован из-за взрывного устройства

11:52  25 Мая 2017
46

Жилой дом в Москве эвакуирован из-за взрывного устройства

Москва, 25 мая. В одной из московских квартир обнаружен подозрительный предмет, предположительно, взрывное устройство. На месте работают правоохранители и экстренные службы, жители двух подъездов дома эвакуированы, сообщает источник ФАН.

Инцидент произошел в доме 14 корпус 1 по Новопеределкинской улице в Москве. Предположительно, найдено взрывное устройство, тип которого пока не установлен. Эвакуировано два подъезда — всего порядка 100 жильцов. Уточняется, что это не учения.

На месте работают экстренные службы, правоохранители, а также кинологи и саперы. Место происшествия оцеплено. 

#москва
Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть