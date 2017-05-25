Полиция задержала восемь человек в связи с терактом в Манчестере

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Манчестер, 25 мая. Британская полиция задержала еще двух человек в связи с их предполагаемой причастностью к теракту в на стадионе Manchester Arena. Общее количество находящихся под стражей достигло восьми человек.

«Этим утром мы проводили обыски по адресу в районе Витингтона, один мужчина был арестован. Другой мужчина был также арестован в Манчестере сегодняшним утром в связи с расследованием», — сообщила полиция Манчестера.

Ранее стало известно, что одна из задержанных в связи с терактом была отпущена без предъявления обвинений.

Напомним, «Газета.ru» сообщала, что дома у подозреваемого в осуществлении теракта на концерте певицы Арианы Гранде Салмана Абеди был обнаружен цех по производству самодельных взрывных устройств. Ответственность за взрыв на стадионе взяла на себя террористическая группировка ИГИЛ* (запрещена в РФ).

* Организация запрещена на территории РФ.