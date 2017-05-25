Донбасс: омбудсмен ДНР предполагает гибель почти 80 пленников Киева

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Донецк, 25 мая. Омбудсмен ДНР Дарья Морозова выразила опасения, что почти 80 пленненных силовиками человек, имена которых внесли в списки на обмен, погибли.

Украинские власти намеренно создают препятствия и выдумывают новые отговорки, чтобы не проводить верификацию 236 лиц, подчеркнула она, уточнив, что данные по 159 людям Киев подтверждает, а еще по 77 людям – информация отсутствует.

«К сожалению, нам ничего не остается, как сделать вывод о том, что представители Украины не могут предоставить достоверную информацию об этих лицах. Возможно, этих людей уже нет в живых», — полагает Морозова.

Ранее вице-спикер Рады Ирина Геращенко заявляла, что от властей Украины требуют передать более 600 человек. При этом 30 человек, по ее словам не имеют отношения к конфликту, 60 человек подозреваются в тяжких преступлениях и не подлежат амнистии. Кроме того, она заявила, что еще несколько сотен якобы не хотят возвращаться в Донбасс.

