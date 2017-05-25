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Женева, 25 мая. Президент Международного комитета Красного Креста Питер Маурер попросил не связывать доставку в Сирию гумпомощи и политическое урегулирование ситуации.

«Гуманитарная помощь должна быть отделена от политического процесса, а сам процесс не должен застилать глаза мирового сообщества на страдания жителей Сирии», — сказал он.

По словам Маурера, в ходе визита в Сирию он обсудил гуманитарные нужды населения с властями страны и выразил желание сделать регулярный доступ МККК к жителям и заключенным еще шире.

Президент МККК подчеркнул важность быстрого и беспрепятственного доступа сотрудников организации для облегчения их работы.