Обмен пленными в Донбассе: Киев завил о готовности передать 200 человек

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Киев, 25 мая. Украинская сторона готова передать более 200 человек в рамках обмена пленными. Такое заявление сделал глава СБУ Василий Грицак.

По словам Грицака, Киев «подготовил к обмену» более 200 человек, которые выразили такое желание. Глава СБУ отметил, что президент Украины готов подписать соответствующий указ, дабы вернуть на родину «украинских пленников».

Накануне представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ирина Геращенко сообщила, что украинская сторона готова провести обмен пленными с ДНР и ЛНР в июне 2017 года.