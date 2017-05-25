Дейр эз-Зор: боевики ИГ продвигаются к центру города

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Дейр эз-Зор, 25 мая. «Исламское государство»* с потерями продолжает штурм осажденного города.

Сирийские источники сообщают, что накануне боевикам террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) удалось добиться определенного успеха в Дейр эз-Зоре. После вчерашнего нападения исламисты продвинулись к центру города и захватили мост и квартал Касар.

Во время боестолкновений с гарнизоном Дейр эз-Зора игиловцы потеряли две боевые машины пехоты, отмечает источник. Коалиция США нанесла авиаудар по позициям террористов в населенном пункте Меядин, это приостановило наступление джихадистов на центр провинции.

* Организация запрещена на территории РФ.