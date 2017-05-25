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Смертельно опасные медузы атаковали пляжи Пхукета

Смертельно опасные медузы атаковали пляжи Пхукета

11:39  25 Мая 2017
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Смертельно опасные медузы атаковали пляжи Пхукета

Бангкок, 25 мая. Ядовитые физалии, которые относятся к медузоподобным существам, атаковали прибрежную зону западной части острова Пхукет в Таиланде, сообщил Phuket News.

«Португальские кораблики», как еще называют ядовитые физалии, прибивает к берегу шторм или сильный прилив. Спасатели Пхукета не комендуют прикасаться или каким бы то ни было другим способом контактировать с опасными существами. Яд, который содержится в стрекательных клетках медузы, в ее темно синих щупальцах, очень опасен для человека – известны случаи гибели детей. Отметим, что в августе прошлого года несколько пляжей Пхукета были закрыты из-за нашествия физалий, пишет «Подмосковье 360»

Ирина Селезнева
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