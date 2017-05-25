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Общество
Доставайте куртки: москвичей предупредили о похолодании до нуля

Доставайте куртки: москвичей предупредили о похолодании до нуля

12:33  25 Мая 2017
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Доставайте куртки: москвичей предупредили о похолодании до нуля

Москва, 25 мая. Синоптики предупреждают жителей Москвы о резком падении ночной температуры до нуля градусов. Об этом в четверг сообщает Гидрометеорологический центр России. 

По данным метеослужбы, 28 и 29 мая ожидается похолодание, местами может пройти дождь. Впрочем, обнадеживают синоптики, похолодание придет не надолго, уже 30 и 31 мая столбики термометров покажут 22 градуса тепла. 

Согласно предварительным данным, в грядущий вторник ночью ожидается 8-13 градусов тепла, а днем столбики термометров покажут 17-22 градусов тепла. Кроме того, небо будет затянуто и ожидаются дожди.

На следующий день, в среду, дневная температура составит 16-21 градусов тепла. Правда, также ожидаются дожди. 

Как передавало агентство РИАМО, в четверг, 25 мая, грозы придут в Москву и Подмосковье.

#погода #москва #синоптики
Дана Балан
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