Доставайте куртки: москвичей предупредили о похолодании до нуля

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Москва, 25 мая. Синоптики предупреждают жителей Москвы о резком падении ночной температуры до нуля градусов. Об этом в четверг сообщает Гидрометеорологический центр России.

По данным метеослужбы, 28 и 29 мая ожидается похолодание, местами может пройти дождь. Впрочем, обнадеживают синоптики, похолодание придет не надолго, уже 30 и 31 мая столбики термометров покажут 22 градуса тепла.

Согласно предварительным данным, в грядущий вторник ночью ожидается 8-13 градусов тепла, а днем столбики термометров покажут 17-22 градусов тепла. Кроме того, небо будет затянуто и ожидаются дожди.

На следующий день, в среду, дневная температура составит 16-21 градусов тепла. Правда, также ожидаются дожди.

Как передавало агентство РИАМО, в четверг, 25 мая, грозы придут в Москву и Подмосковье.