Путин: Выставка HeliRussia укрепит сотрудничество в сфере высоких технологий

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Москва, 25 мая. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам 10-й международной выставки вертолетной индустрии HeilRussia-2017, сообщается на сайте Кремля.

В частности, в телеграмме сообщается, что МВВИ по праву считается одним из крупнейших и авторитетнейших мероприятий, площадкой для демонстрации новейших достижений инженеров, инновационных разработок и услуг российских, а также зарубежных компаний.

«И, конечно, выставка — это всегда яркое, долгожданное событие для жителей и гостей Москвы, для всех, кто увлекается авиацией», — отмечается в сообщении.

Путин добавил, что Россия заинтересована в том, чтобы выставка «расширяла географию участников, укрепляла сотрудничество и партнерство в сфере высоких технологий». Президент также пожелал гостям и участникам мероприятия успехов и хороших впечатлений. МВВИ проходит с 25 по 27 мая, на ней представлены экспонаты 237 компаний из 21 стран мира.