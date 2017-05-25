Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Происшествия
Девятилетнего ребенка в Ижевске насмерть придавило рухнувшей стеной гаража

Девятилетнего ребенка в Ижевске насмерть придавило рухнувшей стеной гаража

11:44  25 Мая 2017
56

Девятилетнего ребенка в Ижевске насмерть придавило рухнувшей стеной гаража

Ижевск, 25 мая. В Ижевске расследуется гибель девятилетнего мальчика, на которого обрушилась стена сгоревшего гаража. Ребенка с тяжелой травмой госпитализировали в больницу, где он и скончался.

По версии следствия, днем 21 мая юный житель Воткинска приехал к бабушке на территорию садоводческого товарищества «Новые Ярушки». Он зашел на соседский участок, где сгорел гараж, и приблизился к постройке. Стена гаража обрушилась на ребенка и нанесла ему смертельную травму, сообщает «Свободная пресса» со ссылкой на региональный СУ СК РФ.

В настоящее время следователи опрашивают жителей соседних участков, сторожа товарищества, собственника участка со сгоревшей постройкой, а также родственников погибшего.

Добавим, в Уфе тем временем возбуждено уголовное дело по факту травмирования семилетнего мальчика, на которого упала дворовая металлическая сушилка.

Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть