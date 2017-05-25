Девятилетнего ребенка в Ижевске насмерть придавило рухнувшей стеной гаража

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Ижевск, 25 мая. В Ижевске расследуется гибель девятилетнего мальчика, на которого обрушилась стена сгоревшего гаража. Ребенка с тяжелой травмой госпитализировали в больницу, где он и скончался.

По версии следствия, днем 21 мая юный житель Воткинска приехал к бабушке на территорию садоводческого товарищества «Новые Ярушки». Он зашел на соседский участок, где сгорел гараж, и приблизился к постройке. Стена гаража обрушилась на ребенка и нанесла ему смертельную травму, сообщает «Свободная пресса» со ссылкой на региональный СУ СК РФ.

В настоящее время следователи опрашивают жителей соседних участков, сторожа товарищества, собственника участка со сгоревшей постройкой, а также родственников погибшего.

Добавим, в Уфе тем временем возбуждено уголовное дело по факту травмирования семилетнего мальчика, на которого упала дворовая металлическая сушилка.