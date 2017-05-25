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Россия
Аппарат Единой космической системы России успешно выведен на околоземную орбиту

Аппарат Единой космической системы России успешно выведен на околоземную орбиту

11:54  25 Мая 2017
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Аппарат Единой космической системы России успешно выведен на околоземную орбиту

Плесецк, 25 мая. Космический аппарат, запущенный сегодня в 9:34 с космодрома «Плесецк» в интересах Минобороны РФ, успешно выведен на околоземную орбиту. Об этом сообщает корреспондент Федерального агентства новостей, наблюдавший старт ракеты-носителя «Союз-2.1б» с военным спутником.

Речь идет об аппарате Единой космической системы орбитальной спутниковой группировки по обнаружению пусков баллистических ракет. Система призвана обнаруживать старты не только МБР, но и баллистических ракет подводных лодок, а также запуски оперативно-тактических и тактических ракет.

Это уже второй спутник подобного рода. 17 ноября 2015 года первенец ЕКС, «Космос-2510», был также запущен с космодрома Плесецк.

Сегодняшний запуск приурочен к 80-летию Архангельской области и 60-летию самого космодрома.

#плесецк #единая космическая система
Андрей Союстов
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