Аппарат Единой космической системы России успешно выведен на околоземную орбиту

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Плесецк, 25 мая. Космический аппарат, запущенный сегодня в 9:34 с космодрома «Плесецк» в интересах Минобороны РФ, успешно выведен на околоземную орбиту. Об этом сообщает корреспондент Федерального агентства новостей, наблюдавший старт ракеты-носителя « Союз-2.1б » с военным спутником.

Речь идет об аппарате Единой космической системы орбитальной спутниковой группировки по обнаружению пусков баллистических ракет. Система призвана обнаруживать старты не только МБР, но и баллистических ракет подводных лодок, а также запуски оперативно-тактических и тактических ракет.

Это уже второй спутник подобного рода. 17 ноября 2015 года первенец ЕКС, «Космос-2510» , был также запущен с космодрома Плесецк.

Сегодняшний запуск приурочен к 80-летию Архангельской области и 60-летию самого космодрома .