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Новости Сирии
Хомс: САА ведет бои с ИГИЛ в районе развязки Талила

Хомс: САА ведет бои с ИГИЛ в районе развязки Талила

11:35  25 Мая 2017
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Хомс: САА ведет бои с ИГИЛ в районе развязки Талила

Хомс, 25 мая. Правительственные войска Сирии столкнулись с сопротивлением «Исламского государства»* к востоку от Пальмиры.

Сирийская армия ведет наступательную операцию в восточной части провинции Хомс. Военные источники сообщают, что САА встретила серьезное сопротивление боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) в районе стратегически важной дорожной развязки Талила.

Игиловцы надежно окопались в невысоких холмах, и долгое время держали сирийских военнослужащих под плотным огнем. Командование САА обратилось за поддержкой к ВКС РФ. Отмечается, после серии авиаударов путь для правительственных войск был расчищен.

* Организация запрещена на территории РФ.

Алексей Громов
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