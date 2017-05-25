Сирия сегодня: оппозиция оказала поддержку САА в Латакии, войска Асада теснят ИГ в Хомсе

В Избранное

Скопировать

Сирия, 25 мая. ВВС Сирии атаковали скопления террористов «Хайат Тахрир аш-Шам» и ССА, напавших на район Мансийя в Даръа, правительственные войска зачищают провинцию Хомс от ИГИЛ*, умеренная оппозиция арестовала эмира «Исламской партии Туркестана», чьи боевики атаковали позиции САА в Латакии. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Бои за Даръа

С новой волной повстанческих атак и последующих воздушных налетов на позиции боевиков со стороны ВВС Сирии в городе Даръа, план по зонам де-эскалации в провинции, похоже, пошатнулся полностью, пишет ливанское информагентство Al-Masdar.

Агентство сообщает, что коалиция «Хайат Тахрир аш-Шам» (преимущественно состоит из боевиков запрещенной в России «Джебхат ан-Нусры») при поддержке радикальных исламистов из оппозиционной Сирийской свободной армии (ССА) смогла захватить 34 здания в окруженном боями районе Мансийя.

Кроме того, «Хайат Тахрир аш-Шам» утвердает, что их «элитные» подразделения «Ингимаси» проникли в небольшую часть соседнего пригорода Саджна впервые после того, как в феврале началась операция под лозунгом «Смерть, а не унижение».

ВВС Сирии в ответ на бесчинство боевиков совершили 22 воздушных вылета на столицей провинции Даръа, атаковав скопления радикалов.

Агентство отмечает, что с наступлением боевиков и вооруженной оппозиции на территории близ района Мансийя это место превратилось в зону боевых действий и смертельную ловушку, как для боевиков, так и для сирийских военных. Вот уже почти три месяца город Даръа разделен пополам между правительственными силами и исламистскими повстанцами.

Боевики выбирают мир

Не менее 155 боевиков из городов Телль-Бис, Хула и Аль-Растан, расположенных в северной части провинции Хомс, сдались Сирийской арабской армии (САА) накануне вечером, сообщает сирийское информационное агентство SANA.

Отмечается, что все, кто сложил оружие, имеют право на амнистию и урегулирование своего правового статуса в рамках предложения сирийского правительства.

Правительственные силы прекратили наступления в северной части провинции после ввода зон деэскалации в начале этого месяца.

«Умеренная оппозиция» содействует перемирию

Разногласия между различными вооруженными радикальными группировками в Сирии все еще присутствуют, пишет обозреватель Al-Masdar. На этот раз обострение между радикалами продолжается на севере провинции Латакия.

Боевики исламистской группировки «Файлак аш-Шам» арестовали в Джабал-Аль-Акраде (курдские горы) эмира «Исламской партии Туркестана» (группа уйгурских джихадистов из Китая, террористическая организация запрещена Верховным судом РФ).

Абд Аль-Халек, как сообщается, был «эмиром средиземноморского побережья».

Согласно источникам, он был арестован после того, как его подразделение выпустило минометные снаряды по позициям сирийской армии, что в очередной раз стало нарушением режима прекращение огня.

«Файлак аш-Шам» как группа, поддерживаемая Турцией, является частью перемирия — члены группировки находятся в списке боевиков, согласившихся на политическое урегулирование конфликта в Сирии. До сих пор боевики группы смогли соблюдать соглашение.

Бойцы Асада зачищают провинцию Хомс от ИГИЛ

Военнослужащие армии Башара Асада при поддержке союзных сил восстановили полный контроль над районом Аль-Бардех, расположенном в 32 км к востоку от Аль-Карятина близ горы Загакия Халил в восточной части провинции Хомс, сообщает агентство SANA.

Гора расположена в 6 км к востоку от района Аль-Барде. Сирийские войска восстановили контроль над деревней аль-Бассири, в 8 км к югу от Аль-Барде.

По данным военного источника, сегодня сирийская армия уничтожила десятки террористов «Исламского государства»* (ИГ*, ИГИЛ, арабское — ДАИШ — террористическая организация запрещена Верховным судом РФ) вместе с оружием и боеприпасами. Кроме того, сообщается, что военные конфисковали оружие и боеприпасы.

Также сообщается, что саперы демонтировали взрывные устройства и мины, которые были заложены террористами ИГ, в то время как армейские подразделения продолжают преследовать остатки террористов, бежавших по направлению к району Аль-Бадия на юго-запад провинции.

Напомним, что САА начала операцию по полной ликвидации ИГ из района Аль-Бадия.

* Организация запрещена на территории РФ.