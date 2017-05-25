Опубликовано видео с места гибели шести украинцев на трассе М10

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Великий Новгород, 25 мая. Первое видео с места автокатастрофы на трассе М10 в Новгородской области появилось в Сети. Как сообщалось ранее, жертвами лобового столкновения грузовика и минивэна стали шесть граждан Украины. Все они находились в легковом автомобиле. Водитель большегруза не пострадал.

В настоящее время на месте происшествия в районе населенного пункта Красные Станки работает полиция и экстренные службы. Последствия ДТП ликвидировали 14 сотрудников МЧС и пять единиц техники, уточнили в региональном МЧС.

Видео с места трагедии опубликовал сайт «360».



