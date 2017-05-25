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Политика
Китайские корабли потребовали от эсминца США покинуть акваторию Наньша

Китайские корабли потребовали от эсминца США покинуть акваторию Наньша

11:48  25 Мая 2017
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Китайские корабли потребовали от эсминца США покинуть акваторию Наньша

Пекин, 25 мая. Китайские корабли сделали предупреждение американскому эсминцу, «без разрешения» вошедшему в акваторию архипелага Наньша. Об этом сообщил представитель Минобороны КНР Жэнь Гоцян.

«Эскадренный миноносец ВМС США Dewey 25 мая без разрешения вошел в акваторию китайских островов Наньша в Южно-Китайском море. Фрегаты УРО ВМС Китая «Лючжоу» и «Лучжоу» провели проверку «свой-чужой» и сделали предупреждение покинуть», — сказал он журналистам.

По данным Reuters, эсминец США Dewey Южно-Китайском море на расстоянии свыше 22 км от архипелага Наньша, который Китай считает своим. Приближение американского корабля стало первым с момента вступления на пост президента США Доналдьда Трампа.

#сша #китай #жэнь гоцян #наньша #dewey
Катерина Михайлиди
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