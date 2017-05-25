Резиденту Comedy Club Соболеву грозит арест на 15 суток

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Санкт-Петербург, 25 мая. Звезде Comedy Club Илье Соболеву может грозить штраф в размере 30 тысяч рублей или же арест сроком на 15 суток. Такое наказание предусматривает закон за вождение автомобиля без водительского удостоверения.

Именно на этом попался резидент, которого остановили сотрудники ГИБДД в Северной столице. Они выяснили, что прав у артиста нет уже три года и задержали его.

«Слава богу, его отпустили, но ночь он провёл там, судья отпустил его на заседании, так как ГИБДД не предоставили всех документов. Как мы выяснили, Илья был лишен прав с 2014 года, но мы этого не знали», — цитирует супругу звезды Наталью Соболеву «Комсомольская правда — Петербург».

Суд пока не вынес решение по делу резидента.