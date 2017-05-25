Сирия: Турция усилит «Щит Евфрата» тысячами полицейских и жандармов

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Анкара, 25 мая. Анкара намерена направить в Сирию почти четыре тысячи полицейских и жандармов. После операции «Щит Евфрата» силовики будут помогать северным районам страны, контролируемым ВС Турции и силами сирийской оппозиции, возвращаться к мирной жизни.

О планах МВД республики сообщила сегодня газета Sabah. Источник издания в оборонном ведомстве уточнил, что в Сирию отправятся сотрудники, имеющие опыт операций против Рабочей партии Курдистана (признанной в Турции террористической организацией). Он также уточнил, что полицейские и жандармы должны будут помогать местным органам в организации поддержания правопорядка.

Операцию «Щит Евфрата» против боевиков запрещенной в России группировки ИГ* турецкая армия начала 24 августа минувшего года. При поддержке отрядов сирийской оппозиции взяла военные взяли пограничный город Джараблус на севере САР, а также Эль-Баб.

В конце марта премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил об успешном окончании операции.



* Организация запрещена на территории РФ.