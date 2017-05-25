Уличная сушилка для белья раздавила ногу семилетнему мальчику в Уфе

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Уфа, 25 мая. Падение дворовой металлической сушилки на ребенка в Уфе стало поводом для возбуждения уголовного дела. Семилетний мальчик был отправлен в больницу, а следователь возбудил дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

По данным следствия, ЧП произошло у дома № 66/3 по улице Бакалинской. Несколько ребятишек играли на площадке возле металлоконструкций для сушки белья. В какой-то момент сушилка упала и придавила ребенка, повредив ему ногу.

«Ребенок госпитализирован и находится в стационаре. Предположительно, неустановленные пока лица из числа работников ООО «Жилищно-эксплуатационный участок — 60» ненадлежащим образом исполняли свои должностные обязанности и не проконтролировали безопасность конструкций, установленных на площадке, что привело к причинению вреда здоровью ребенка», — сообщили в СУ СК по республике Башкортостан.

Сейчас следователь устанавливает конкретных лиц, причастных к совершению преступления.