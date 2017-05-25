Пытавшийся сделать селфи житель ХМАО утонул в ледяной воде

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Ханты-Мансийск, 25 мая. Житель ХМАО утонул в реке в Нижневартовском районе при попытке сделать селфи в ледяной воде, сообщили в «Центроспас-Югория».

Инцидент произошел на речке Черная в ХМАО, в МЧС поступило сообщение о необходимости срочной эвакуации людей. Спасатели обнаружили, что на одном берегу реки стояли два замерзших мужчины, их удалось вовремя госпитализировать. По словам пострадавших, их товарищ хотел переплыть речку и сделать селфи на память, но в какой-то момент начал тонуть. В этот день температура воздуха в Нижневартовском районе была +1, шел снег. Прибывшие на место ЧП водолазы обнаружили труп утопленника, пишет Ura.ru