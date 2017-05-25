Киев опроверг планы прекратить железнодорожное сообщение с Россией

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Киев, 25 мая. Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян опроверг предположения о том, что украинские власти намерены летом 2017 года полностью прекратить железнодорожное сообщение между Украиной и РФ.

«Сейчас прекращения железнодорожного или автобусного сообщения Украины с Россией нашим правительством не рассматривался», — объявил Омелян, отметив при этом, что сам он считает целесообразным прекратить любое транспортное сообщение между Украиной и Россией, подобно тому, как с 2015 года прекращены авиаперелеты.

Напомним, ранее СМИ распространили сведения, полученные, якобы, от близких к правительству Украины источников, о решении прекратить железнодорожное сообщение с РФ начиная с 1 июля. По данным журналистов, прекращения пассажирских перевозок требуют секретарь СНБО Александр Турчинов и спикер Верховной рады Андрей Парубий.