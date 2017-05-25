Американские власти подали в суд на Ford и Toyota из-за подушек безопасности

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Гонолулу (штат Гавайи, США), 25 мая. Гавайские власти обратились в суд с иском на ряд автомобильных концернов, установивших в свои транспортные средства неисправные подушки безопасности.

По имеющимся данным, неисправными назвали подушки в авто японских компаний Toyota, Nissan и американского концерна Ford. Как отмечают заявители, подушки японской фирмы Takata в автомобилях указанных компаний технически неисправны.

Власти штата отмечают, что все дело заключается в стоимости — эти подушки намного дешевле. Кроме того, производители якобы в курсе неисправностей данных «эйрбэгов», но проигнорировали этот факт, сообщает New Inform.

Сейчас другие детали по данному делу неизвестны, специалисты пытаются установить точное количество купленных авто с такими подушками безопасности.

По предварительным данным, речь может идти о 30 тыс. машин.