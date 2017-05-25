Пожилая актриса показала ягодицы на премьере «Чудо-женщины»

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Нью-Йорк, 25 мая. Датская актриса Конни Нильсен, сыгравшая королеву в супергеройском фильме «Чудо-женщина», оказалась в пикантном положении во время официальной презентации фильма в США.

На мероприятии 51-летняя актриса появилась в ярком красном платье необычного кроя. Во время раздачи автографов, сильный порыв ветра поднял подол шикарного наряда и выставил на всеобщее обозрение ягодицы пожилой звезды. Как удалось выяснить папарацци, Конни Нильсен не часто носит нижнее белье, передает «Ридус».

Отметим, что в фильме «Чудо-женщина» Конни Нильсен сыграет мать главной героини — королеву Ипполиту. На конфуз с платьем актриса отреагировала невозмутимо, заявив в одном из интервью, что против капризов природы она ничего не может сделать.

«Чудо-женщина» — грядущий фильм Пэтти Дженкинс, основанный на линейке комиксов DC. Главные роли исполнили израильская актриса Галь Гадот, звезда «Звездного пути» Крис Пайн, а также Робин Райт и Дэвид Тьюлис.