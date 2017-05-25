Пойдут пешком: запрет СНБО Украины на поезда в Россию ударит по самим украинцам

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С 1 июля 2017 года между Россией и Украиной могут перестать ходить пассажирские поезда. Дело в том, что на рассмотрение СНБО Украины поступил проект решения о полном прекращении железнодорожного сообщения с РФ.

Ничего невероятного в таком решении нет — по аналогичной схеме на прошлой неделе по инициативе Украины были запрещены грузовые перевозки между двумя странами, а в информационном пространстве были блокированы многие российские ресурсы, почтовые сервисы и социальные сети.

Таким образом, Украина продолжает в одностороннем порядке разрывать экономические и социальные связи с Россией.

Киевский вокзал закрывается…

«Украина готовится прекратить железнодорожное пассажирское сообщение с Россией ориентировочно с 1 июля», — такое неожиданное сообщение опубликовал «Коммерсант» со ссылкой на источник, близкий к правительству Украины.

Согласно информации издания, предлогом Украины для приостановки пассажирского железнодорожного сообщения с Россией стало нежелание «Российских железных дорог» прекращать пассажирские перевозки «из зоны АТО» и, в частности, из Донецка. Это, по мнению киевских властей, «нарушает суверенитет и территориальную целостность Украины».

Но на сегодняшний день РЖД не имеет маршрутов поездов дальнего следования в направлении городов Украины — последние российские поезда на территорию Незалежной перестали ходить еще в декабре 2014 года. Условно «украинским» можно назвать только российский состав Москва–Кишинев, который идет через территорию Украины.

Негодование же официального Киева вызвала обычная электричка, которая курсирует между Донецком и российским Таганрогом. Наряду с частными автобусами и маршрутными такси, этот пригородный поезд является одной из немногих возможностей сообщения ДНР и ЛНР с территорией «материковой» России.

Отмена этой электрички со стороны РЖД вряд ли возможна — и дело тут не в прибыльности маршрута (билет стоит всего 17 рублей). Для многих жителей Донецка и близлежащих городов ДНР этот поезд — один из символов того, что Россия не желает присоединяться к украинской блокаде Донбасса.

Впрочем, с украинской стороны пассажирское сообщение в сторону России последовательно ограничивалось на протяжении последних трех лет. Из курсировавших между странами в начале 2014 года 46 пассажирских поездов (25 из которых формировались на Украине, 14 — в России, а еще 6 поездов принадлежали Белоруссии, Молдавии и Азербайджану) к началу 2017 года осталось лишь 13 составов. Именно их отменой теперь может манипулировать Украина в своем противостоянии с Россией.

Стоит учесть, что большую часть усилий в этом направлении украинские власти осуществили еще в конце 2014 года, когда столь же политически мотивированным решением было прекращено грузовое и пассажирское сообщение между Украиной и российским Крымом. Тогда же были отменены все «курортные» поезда украинского железнодорожного оператора «Укрзализныци».

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На сегодняшний день в «Укрзализныце» не опровергли, но и не подтвердили информацию о возможной отмене пассажирского сообщения с Россией, воздержавшись от официального комментария. Однако, согласно правилам продажи железнодорожных билетов, формально украинский железнодорожный оператор уже обязан был дать на этот вопрос четкий ответ. Ведь предварительная продажа билетов на поезда дальнего следования стартует за 45 суток до даты отправления поезда, в силу чего билеты на 1 июля 2017 года уже официально находятся в продаже.

И все же, учитывая практику отмены пассажирского сообщения с Крымом в декабре 2014 года, на порядочность украинской стороны надеяться не приходится. О тогдашнем решении СНБО по отмене поездов в Крым многие их пассажиры узнали на вокзале — или даже в пути следования, вынуждено «форсируя границу» между полуостровом и Украиной не в комфортабельном купе, а пешком и на перекладных.

Мы, министры, в плацкарте не едем!

Конечно, вне зависимости от позиции и желания «Укрзализныци», решение о прекращении железнодорожного сообщения принимается в других властных киевских кабинетах. О намерении Украины всячески ограничить железнодорожные перевозки в сторону России неоднократно заявляли украинские политики и государственные чиновники.

Так, еще в январе 2017 года министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил: «Недопустимым является тот факт, что поезд №1 из Украины следует в Москву. Такой поезд должен идти в Европу».

Согласно озвученной «Коммерсантом» информации, утверждается, что нынешнее решение о полном запрете пассажирского железнодорожного сообщения «активно лоббируют секретарь СНБО Александр Турчинов и спикер Рады Андрей Парубий, жесткую позицию которых в последнее время все чаще поддерживает президент Петр Порошенко».

Такое развитие событий косвенно подтверждает и тот факт, что именно Турчинов и Парубий последовательно добивались введения всех нашумевших ограничительных мер, которые призваны всячески разорвать родственные и дружеские связи населения России и Украины.

Такое пренебрежение нуждами и интересами простых людей — а прекращение пассажирского железнодорожного сообщения между Россией и Украиной больно ударит именно по пассажирам «народного» плацкарта — стало «визитной карточкой» нынешнего киевского режима.

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Об этом уже не стесняются говорить с самых высоких трибун: так, глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович на днях открыто призывал украинцев самим рвать все связи с Россией. Например, прекратить общение с родственниками, проживающими в РФ, — пока их не заставили это сделать насильно.

«Все, что отдаляет нас от России, идет на пользу Украине. Все, что удерживает связь между нашими странами (экономика, язык, история, культура, традиции, и, наконец, даже родственные связи), будет использовано против нас», — заявил Вятрович на своей странице в фейсбуке.

При этом, если вместо абстрактного местоимения «нас» подставить реальное название той небольшой социальной группы, рупором которой является Вятрович, его фраза приобретает и настоящий смысл, и реальное наполнение. Фактически, нынешний киевский режим всячески подогревает ненависть украинского народа к России и вынуждает русских и украинцев рвать социальные связи, так как это является единственным условием выживания бандеровской Украины.

Кто сильнее пострадает

Достаточно разумно и непредвзято прокомментировал возможное решение об отмене пассажирских поездов бывший украинский министр транспорта Александр Кава. По его словам, в результате отмены пассажирского железнодорожного сообщения просто-напросто выиграют маршруточники из приграничных украинских городов: Чернигова, Харькова, Сум. То есть, люди как ездили, так и будут ездить в Россию — только другим путем.

Безусловно, отмена пассажирских поездов в сообщении Россия–Украина создаст определенные трудности именно для украинских пассажиров, которые использовали достаточно поезда «Укрзализници» для поездок (в том числе — и на заработки) в российские города. Однако, как и в случае с запретом пассажирских поездов в Крым, это скорее вызовет перераспределение пассажиропотока на другие, пока еще доступные виды транспорта, нежели обусловит его полное прекращение.

Еще один потенциальный выгодоприобретатель от будущего запрета — это белорусская авиакомпания «Белавиа». Она наладила удобное авиационное сообщение с Украины в Россию, с быстрыми стыковками рейсов через Минск, после аналогичного запрета украинскими властями прямых авиационных рейсов между двумя странами в октябре 2015 года.

За счет такого решения с начала 2017 года «Белавиа» увеличила свой пассажиропоток на 30%, а доля транзитных пассажиров, следующих через аэропорт Минска на перекладных, превысила 50% от общего числа клиентов компании.

По информации Главного управления по вопросам миграции МВД, в настоящий момент времени на территории России пребывают около 2,5 миллионов украинских граждан, из которых около 2 млн человек занято трудовой деятельностью в России, являясь трудовыми мигрантами. Для этой группы людей отмена регулярного железнодорожного пассажирского сообщения будет тяжелым ударом.

Определенные трудности из-за отмены пассажирского сообщения Украиной могут возникнуть и на так называемом «украинском пояске южного хода» РЖД, части стратегического железнодорожного хода «Москва–Адлер». В настоящее время небольшой участок железной дороги, связывающей Москву с Адлером, проходит по территории Украины. Длина участка составляет 37 км, на нем расположена железнодорожная станция Зориновка.

На сегодняшний день РЖД еще не завершила стройку обходного пути двухпутной электрифицированной железнодорожной линии протяженностью в 137,5 км, которая должна полностью обойти территорию Украины и обеспечить России устойчивую железнодорожную связность Краснодарского края и Кавказа с центральной территорией России.

Впрочем, как показывает практика неудачной транспортной блокады Крыма, у России достаточно ресурсов, чтобы нивелировать любые усилия Украины навредить ей. Поэтому, ожидаемо, главными пострадавшими от такого недружественного шага украинских властей станут сами украинцы.