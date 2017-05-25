Операция НАТО в Сирии: как Вашингтон заставит Германию и Францию воевать с ИГИЛ

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НАТО как организация может присоединиться к международной коалиции, возглавляемой США. Речь идет о военном конфликте в Сирии и борьбе с террористической группировкой ИГИЛ** (запрещена в РФ). Такую информацию распространило агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного дипломата, участвующего в обсуждении сирийской проблематики.

«Вопрос заключается в том, является ли это чисто символическим жестом в сторону Соединенных Штатов. Франция и Германия считают так», — цитирует агентство источник.

Как отметил в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей независимый политолог Александр Асафов, дело в том, что точных договоренностей об участии Франции и Германии в борьбе с ИГИЛ в Сирии у высшего руководства этих стран с Вашингтоном нет.

По словам политолога, мы можем наблюдать только общую позицию США в отношении НАТО, и вполне возможно, что такая договоренность возникла на определенных финансовых условиях.

«Я напомню, что Трамп требовал со стран-участников НАТО погасить, в том числе, гигантские задолженности за участие и платить больше. Вполне возможно, что определенная поддержка, скажем так, курса коалиции связана с такими закулисными договоренностями по поводу нового курса и сохранения НАТО», - сообщил эксперт.

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер считает, что военная кампания в Сирии логично подходит к концу.

«После того как американо-курдская коалиция возьмет Ракку, а я не сомневаюсь, что это произойдет раньше или позже, прямые военные операции в Сирии все-таки будут уже ограничены хотя бы потому, что у «Исламского государства»* не останется крупных зон контроля. В этой ситуации использование НАТО не имеет под собой особого смысла», - сообщил корреспонденту Федерального агентства новостей Владимир Брутер.

По мнению эксперта, Североатлантическому альянсу довольно проблематично найти в Сирии соответствующее профилю организации занятие - если только это не полицейский контроль захваченных у ИГ* территорий или не установление своих зон влияния.

«А что, собственно говоря, НАТО собирается делать: заниматься военной полицией в этих регионах, которые останутся под контролем американской коалиции? Это возможно, но точно так же для этих целей можно справиться и без НАТО. Можно также, имитируя борьбу с ИГ, попробовать закрепиться на территории Сирии, в частности, в Дейр-эз-Зоре, — и, очевидно, этот шаг не будет приветствоваться сирийским руководством», — подчеркнул политолог.

Брутер высказал свое общее мнение по этому вопросу: все действия на территории Сирийской Арабской Республики желательно согласовывать с законным руководством Сирии. В противном случае, США рискуют не затушить пожар войны в Сирии - а лишь усилить его.

«Если американская коалиция не будет этого делать, это не приблизит политическое решение и, очевидно, не приблизит тот момент, когда Сирию можно будет из военного конфликта перевести только в политический», — подытожил эксперт.

Между тем, "победоносная" военная операция США в Сирии идет полным ходом. Так, авиаудары международной коалиции во главе с американцами стали причиной гибели 16 человек в Ракке.

* Организация запрещена на территории РФ.