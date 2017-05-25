ВКС РФ и САА зачищают от ИГ восток Пальмиры
Пальмира, 25 мая. Правительственные войска Сирии ведут наступление на востоке провинции Хомс под прикрытием ВКС РФ.
Сирийская арабская армия продавливает оборону боевиков террористической группировки «Исламское государство»* (запрещена в России) на восток провинции Хомс для того, чтобы деблокировать осажденный джихадистами Дейр эз-Зор. Целью наступления сейчас является город Арак - основная цитадель «Халифата» в данном регионе.
Поддержку с воздуха правительственным войскам оказывают российские летчики. Огневые точки и укрепления игиловцев уничтожаются залпами НУРСов с бортов Ми-35 ВКС РФ. Разгром противника завершают сирийские наземные силы.
* Организация запрещена на территории РФ.