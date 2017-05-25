ВКС РФ и САА зачищают от ИГ восток Пальмиры

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Пальмира, 25 мая. Правительственные войска Сирии ведут наступление на востоке провинции Хомс под прикрытием ВКС РФ.

Сирийская арабская армия продавливает оборону боевиков террористической группировки «Исламское государство»* (запрещена в России) на восток провинции Хомс для того, чтобы деблокировать осажденный джихадистами Дейр эз-Зор. Целью наступления сейчас является город Арак - основная цитадель «Халифата» в данном регионе.

Поддержку с воздуха правительственным войскам оказывают российские летчики. Огневые точки и укрепления игиловцев уничтожаются залпами НУРСов с бортов Ми-35 ВКС РФ. Разгром противника завершают сирийские наземные силы.

* Организация запрещена на территории РФ.