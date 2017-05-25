В Петербурге провели уникальную операцию собаке с вывихом хрусталика и глаукомой

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Уникальная офтальмологическая операция была проведена на оборудовании, изготовленном российским производителем в единичном экземпляре специально для ветеринарной клиники. Подробности — в материале корреспондента Федерального агентства новостей.

Когда Ларисе подарили щенка китайской хохлатой пуховой собаки, она даже не подозревала, что у животных могут быть такие серьезные проблемы с глазами. Раньше в семье никогда собак не было. Щенка назвали Гердой. До шести лет все шло своим чередом. И вдруг Лариса заметила, что у домашней любимицы со зрением что-то не так. Правый глаз на вид стал стеклянным и, видимо, начал побаливать, потому что Герда то и дело жалобно скулила.

Лариса срочно отправилась с собакой в ветеринарную клинику. Но, как выяснилось, правый глаз лечить было уже поздно. Запущенный вывих хрусталика привел к слепоте. Нужно было срочно спасать левый глаз. И единственный выход — операция. Так Лариса с Гердой попали в Клинику доктора Сотникова.

Как рассказал хирург-офтальмолог Сергей Лужецкий, при обследовании у собаки было обнаружено сразу два специфических наследственных заболевания — первичный вывих хрусталика и глаукома.

«В наших краях от первичного вывиха хрусталика чаще всего страдают китайские хохлатые собаки, миниатюрные бультерьеры, джек-рассел-терьеры и ягдтерьеры. При этом у этих же пород параллельно развивается первичная глаукома, а у китайских хохлатых — почти в 100% случаев. За свою медицинскую практику я видел только одну китайскую хохлатую, у которой вывих хрусталика не сопровождался глаукомой, и ту привезли из США. Первичный вывих хрусталика — наследственное заболевание. Оно опасно тем, что развивается незаметно, и владелец, который о нем не знает, не успевает правильно отреагировать на быстро протекающие изменения в глазном яблоке», — рассказал корреспонденту ФАН Сергей Лужецкий.

Как пояснил офтальмолог, здоровый хрусталик крепко держится внутри глаза при помощи специальной связки. Но у этих пород связка ненормально сложена от рождения и со временем разрушается. Из-за этого на определенном этапе заболевания хрусталик приобретает ненормальную подвижность, начинает биться о глазное яблоко изнутри и повреждает его. Такая собака обычно ни на что не жалуется, хотя глаз становиться более мутным.

Заболевание проявляет себя уже на последней стадии, когда начинает повышаться глазное давление. Глаз становится болезненным и мутнеет. Владелец бежит с собакой в ветеринарную клинику, но глаз спасать уже поздно.

«Примерно 80-90% всех собак, обратившихся в клинику с вывихом хрусталика, глаз теряют, потому что на момент обращения он уже незрячий. Объектом нашей заботы становится второй глаз, на котором заболевание развивается с некоторой задержкой во времени», — пояснил Лужецкий.

Китайской хохлатой собаке, которую на днях привели в клинику, за один этап провели сразу две операции — по поводу вывиха хрусталика и глаукомы, что само по себе уникально.

«Сначала мы удалили при помощи ультразвуковой энергии вещество внутри хрусталика, затем хирургическим способом изъяли его капсульную сумку и часть стекловидного тела. Этот набор манипуляций приводит к достаточно высоким результатам. Эффективность этих операций порядка 94%. Животные после такой хирургии живут без хрусталика. Искусственная линза в глаз не устанавливается, хотя технически это возможно, но на практике используется редко. Тем не менее собаки достойно ориентируются в пространстве. В сумерках они, конечно, не видят мелких предметов и игрушек, но для жизни им зрения хватает. За эту часть хирургии мы не переживаем. Мы делаем эти операции более 5 лет», — рассказал Сергей Лужецкий.

По словам офтальмолога, основной проблемой является глаукома. В мире нет на 100% эффективного способа лечения глаукомы. Даже у человека. На данный момент наиболее эффективным способом контроля первичной глаукомы в ветеринарной практике является процедура, которая называется эндоскопическая циклофотокоагуляция. Вот именно эта часть операции и проводилась с помощью уникального оборудования, разработанного и произведенного по специальному заказу Сергей Лужецкого. И существует оно пока в единственном экземпляре.

«Специальный эндоскопический зонд, толщиной с иглу от шприца, позволяет хирургу делать три действия одновременно: освещать глаз изнутри, производить видеозапись и выводить изображение внутреннего содержимого глаза на экран, а также воздействовать на ткани глаза лазером. Вводя зонд внутрь глаза, хирург воздействует им на цилиарное тело, уничтожая его. В результате этого снижается выработка внутриглазной жидкости. Считается, что подобных пациентов глаукома контролируется в лучшей степени. Таким образом, мы продлеваем комфортное существование и зрение глаза. Оборудование для таких операций производится за рубежом. Но ветеринарные клиники его не закупают из-за очень высокой стоимости. Нам же удалось найти российскую компанию, которая согласилась изготовить такое оборудование под заказ», — подчеркнул офтальмолог.

Той единственной компанией, благодаря которой в ветеринарии стали возможны столь сложные высокотехнологичные офтальмологические операции, оказалась петербургская «Алком Медика»

«Мы единственная компания, которая делает такое оборудование для ветеринарии в РФ. Аналогичное офтальмологическое оборудование производится в США, оно очень сложное и дорогое. Один комплект стоит от 7 миллионов рублей на наши деньги. Оборудование производится для офтальмологических операций людям. Мы сделали оборудование по индивидуальному заказу ветеринарной клиники, применив более простые конструкторские решения. В результате получили малогабаритный и надежный аппарат, стоимость которого почти на порядок ниже американского. Аппарат пока существует в единичном экземпляре, но вся конструкторская документация имеется», — прокомментировал разработку Александр Иванов, директор компании «Алком Медика».

После операции прошло пять дней. Лариса с мужем результатом операции очень довольны. Герда повеселела, носится по даче, как ни в чем не бывало.

«Сегодня были на консультации у Сергея Александровича Лужецкого. Чувствовалось, что он переживал за Герду не меньше нас. Зато сама Герда совсем не волновалась. После операции мы сразу же увезли ее на дачу. Так бегала она по участку как здоровая. Все соседи удивлялись. Так что мы очень ему благодарны. Слава богу, что есть такие врачи», — сказала на прощание Лариса.

Сам же Лужецкий считает, что говорить об окончательной победе над болезнью еще рано. За подобными пациентами необходимо долгое время наблюдать.

«Мы рассчитываем на то, что эти операции позволят продлить зрение собакам на 5 лет и более», — сказал Лужецкий.