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Политика
РЖД ответили на обвинения Киева об электричках, «нарушающих суверенитет Украины»

РЖД ответили на обвинения Киева об электричках, «нарушающих суверенитет Украины»

11:10  25 Мая 2017
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РЖД: У компании нет пригородных поездов между российскими станциями и Донецком

Москва, 25 мая. В РЖД заявили о том, что не имеют пригородных поездов из РФ в Донецком, так в компании прокомментировали заявления Киева прекратить железнодорожные сообщения с Россией.

Украина намерена прекратить железнодорожное сообщение с Россией с 1 июля под предлогом якобы имеющегося у РЖД нежелания «прекратить пассажирские перевозки в Россию из АТО», что нарушает суверенитет страны, написал «Коммерсант», сославшись на источник. По данным издания, из Донецка в Таганрог курсирует электричка. Однако в РЖД заявили, что пригородных сообщений из РФ с Донецком у компании нет. «Электричка из Таганрога идет до станции Успенская. Это российская станция», — сказал представитель российской транспортной компании.

Известно, что между двумя странами нет прямых поездов, после событий 2014 года пришлось внести соответствующие изменения. По территории транзитом курсирует только один поезд ФПК Москва-Кишинев-Москва.

Ирина Селезнева
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