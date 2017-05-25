РЖД ответили на обвинения Киева об электричках, «нарушающих суверенитет Украины»

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Москва, 25 мая. В РЖД заявили о том, что не имеют пригородных поездов из РФ в Донецком, так в компании прокомментировали заявления Киева прекратить железнодорожные сообщения с Россией.

Украина намерена прекратить железнодорожное сообщение с Россией с 1 июля под предлогом якобы имеющегося у РЖД нежелания «прекратить пассажирские перевозки в Россию из АТО», что нарушает суверенитет страны, написал «Коммерсант», сославшись на источник. По данным издания, из Донецка в Таганрог курсирует электричка. Однако в РЖД заявили, что пригородных сообщений из РФ с Донецком у компании нет. «Электричка из Таганрога идет до станции Успенская. Это российская станция», — сказал представитель российской транспортной компании.

Известно, что между двумя странами нет прямых поездов, после событий 2014 года пришлось внести соответствующие изменения. По территории транзитом курсирует только один поезд ФПК Москва-Кишинев-Москва.