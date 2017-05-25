Водитель на Урале сбил женщину с коляской и жестоко ее унизил

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Екатеринбург, 25 мая. В селе Костино Свердловской области автомобиль сбил женщину с коляской, после чего водитель вместе с женой избили потерпевшую на глазах у нескольких свидетелей.

По словам пострадавшей, иномарка наехала на нее на улице Чапаева во время прогулки с полуторагодовалым ребенком. Из автомобиля выскочили супруги, которые оттащили женщину, а потом избивали и унижали ее около получаса. Спасло потерпевшую только вмешательство прохожей.

Потерпевшая обратилась в больницу, где у нее диагностировали сотрясение мозга и синяки от побоев. Младенец также получил синяки. Как сообщил URA.RU глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, в отношении водителя и его жены заведено административное делопроизводство за причиненные побои. Кроме того, их могут привлечь к ответственности за нанесение психологической травмы ребенку.

Вместе с тем в региональном СК РФ опровергают факт ДТП и противоправных действий по отношению к несовершеннолетнему. Также есть неподтвержденная информация, что потерпевшая и участвовавшая в ее избиении женщина уже давно конфликтуют.