Савченко ужаснуло собственное заявление о президентских амбициях

В Избранное

Скопировать

Киев, 25 мая. Депутат Верховной Рады Надежда Савченко выразила желание стать президентом Украины.

В интервью польскому изданию Krytyka Polityczna Савченко заявила, что готова взять на себя ответственность за страну и выдвинуть свою кандидатуру на будущих выборах президента. Она также напомнила, что в парламентских выборах будет участвовать ее политическая сила.

«Боже, как ужасно это звучит из уст политика…», — цитирует слова депутата RT.

В парламентских выборах на Украине примет участие политическая партия «Гражданская платформа Надежды Савченко». Ранее сообщалось, что Савченко нашла способ разорвать «порочный коррупционный круг» на Украине.