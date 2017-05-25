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Технологии
Татарстан готовится к переходу на мобильную связь 5G

Татарстан готовится к переходу на мобильную связь 5G

12:42  25 Мая 2017
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Татарстан готовится к переходу на мобильную связь 5G

Казань, 25 мая. Опытная зона сети мобильной связи пятого поколения может появиться в Татарстане.

Власти республики заключили с государственным оператором «Ростелеком» документ, согласно которому начнется работа по детальной разработке проекта. В нем участвует и местный оператор «Таттелеком».

Протокол о намерениях подписан в присутствии президента Татарстана Рустама Минниханова. Свои подписи поставили глава министерства информации и связи Роман Шайхутдинов, и руководство «Ростелекома» и «Таттелекома» Михаил Осеевский и Лутфулла Шафигуллин, сообщает ТАСС.

Татарстан готовится к переходу на мобильную связь 5G

В ближайшие шесть месяцев должен быть подготовлен план предстоящих работ и подсчитана их стоимость.

Предполагается, что сеть 5G будет запущена не ранее 2020 года. Она даст возможность передачи данных на сверхскоростях — до 25 Гбит/с.

#минниханов #осеевский #шафигуллин
Алексей Громов
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