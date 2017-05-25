Донбасс не забыт: как Россия готовит доказательную базу преступлений ВСУ

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Следственный комитет Российской Федерации возбудил три уголовных дела по фактам артиллерийских обстрелов гражданского населения на территории Донбасса солдатами Вооруженных сил Украины. Об этом заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. Корреспондент Федерального агентства новостей побеседовал с экспертом о действиях российских правоохранительных органов и ситуации в Донбассе.

Российским следователям удалось выяснить, что 18, 20 и 21 мая текущего года солдаты ВСУ и Национальной гвардии Украины из артиллерийских установок обстреляли населенные пункты Спартак и Коминтерново, а также Петровский район Донецка. В результате четыре мирных жителя получили ранения различной степени тяжести.

Политолог Игорь Рябов в комментарии ФАН пояснил: Следственный комитет РФ следит за развитием событий на Украине и Донбассе с 2014 года — в постоянном режиме фиксируя преступления, которые там происходят. Фиксация военных преступлений в 2014-2015 годах базировалась на показаниях беженцев, пострадавших от обстрелов украинской армии, а также на показаниях участников боевых действий с обеих сторон.

«Уголовных дел, подобных тем, которые были возбуждены следователями сейчас, тома. Однако новые преступления ВСУ в Донбассе не должны затмевать прошлые бесчинства, когда масштаб преступлений был вопиющим. На глазах всего мира. Масштаб, степень жестокости и бесчеловечности этих преступлений ошеломляют. Применение тяжелого вооружения и запрещенных боеприпасов в городах и селах, гибель тысяч мирных жителей — детей, стариков, женщин, похищения людей, пытки и казни, сотни тысяч беженцев, разрушенные дома и искалеченные судьбы без счета. Опубликованные материалы не оставляют сомнения в том, что события в Донбассе с правовой точки зрения не могут трактоваться иначе как геноцид. СК РФ были возбуждены десятки уголовных дел в отношении конкретных военных преступников и националистов: губернатора Днепропетровской области Игоря Коломойского, главы МВД Украины Арсена Авакова, министра обороны Украины Валерия Гелетея, командира 25-й бригады ВСУ Олега Микаса, начальника Генштаба ВСУ Виктора Муженко. Этим людям инкриминируют организацию убийств, применение запрещенных средств и методов ведения войны, похищение людей, препятствование деятельности средств массовой информации», — рассказал Игорь Рябов.

Кроме того, продолжил эксперт, несколько уголовных дел были возбуждены по фактам геноцида русскоязычного населения Донбасса, в результате которого погибло не менее 2,5 тысяч человек, более 300 тысяч стали беженцами.

«По сути, расследование всех этих уголовных дел ведется в боевой обстановке. Собираются доказательства, проводится аналитическая работа, словом, делается все, чтобы виновных лиц настигло справедливое возмездие по приговору суда. Но какого? Проблема создания судебного органа, уполномоченного разрешать подобные уголовные дела, обозначилась еще в ходе агрессии грузинской армии против Южной Осетии в августе 2008 года. Там тоже были совершены военные преступления, и российские правоохранительные органы провели соответствующее расследование. Однако все попытки довести дело до суда не увенчались успехом — ни одна международная судебная инстанция не приняла его к производству. К сожалению, подобная неблагоприятная перспектива может сложиться и в отношении уголовных дел о военных преступлениях, совершенных на территории Донбасса. Особенно с учетом ставшей уж вовсе неприличной пристрастности некоторых международных судов. Например, международного трибунала по бывшей Югославии, по мнению которого военные преступления в ходе конфликта в этой стране совершали исключительно сербы», — добавил Игорь Рябов.

Таким образом, уверен эксперт, представляется необходимой своего рода перезагрузка международной судебной системы, инициировать которую может и должна именно Россия. Страна, которая проводит в последние годы самостоятельную политику и серьезно укрепившая свой авторитет в мире. Это может быть создание нового международного судебного органа, который уполномочен рассматривать дела о военных преступлениях, либо активизация работы с действующим. Например, с не входящим в ООН Международным уголовным судом, учрежденным на основе Римского статута от 17 июля 1998 г. Москва подписала этот статут, однако до сих пор не ратифицировала его, в результате чего пока не является его участником.

«Между тем, «новый Нюрнберг» мог бы сегодня сыграть в осуждении военных преступников решающую роль. И не только с правовой, но и с идеологической точки зрения. В ходе расследования СК РФ военных преступлений на территории Донбасса выявилось и несовершенство существующих в нашей стране правовых механизмов в области экстерриториального уголовного преследования лиц, которые совершили военные и другие преступления против нашей страны и ее граждан за рубежом. В настоящее время Уголовно-процессуальный кодекс РФ регламентирует лишь порядок направления международного запроса о правовой помощи. Однако все чаще возникает потребность в производстве правоохранительными органами РФ ряда следственных действий (или даже предварительного расследования) на территории иностранного государства. В национальном законодательстве эти вопросы должны быть прописаны более детально», — резюмировал Игорь Рябов.