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Политика
Новость о «любви» Белого дома к RT и Sputnik «сделала день» Симоньян

Новость о «любви» Белого дома к RT и Sputnik «сделала день» Симоньян

11:46  25 Мая 2017
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Новость о «любви» Белого дома к RT и Sputnik «сделала день» Симоньян

Москва, 25 мая. Главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала заявление бывшего главы избирательного штаба кандидата в президенты США Хиллари Клинтон Джона Подесты о том, что телеканал RT и агентство Sputnik якобы являются «излюбленными источниками информации» в пресс-центре Белого дома. 

Подеста в интервью The Washington Post заявил, что Россия якобы «активно и открыто» вмешивается в выборы в других странах при помощи телеканала RT и агентства Sputnik. Более того, эти СМИ якобы являются «излюбленными источниками информации» в Белом доме, утверждает бывший глава штаба Клинтон. 

Заявление Подесты удивило Симоньян. 

«А вот это новость. Мейд май дэй, как говорится», — отметила главный редактор, передает RT

#симоньян
Владимир Багров
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