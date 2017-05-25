Новость о «любви» Белого дома к RT и Sputnik «сделала день» Симоньян

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Москва, 25 мая. Главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала заявление бывшего главы избирательного штаба кандидата в президенты США Хиллари Клинтон Джона Подесты о том, что телеканал RT и агентство Sputnik якобы являются «излюбленными источниками информации» в пресс-центре Белого дома.

Подеста в интервью The Washington Post заявил, что Россия якобы «активно и открыто» вмешивается в выборы в других странах при помощи телеканала RT и агентства Sputnik. Более того, эти СМИ якобы являются «излюбленными источниками информации» в Белом доме, утверждает бывший глава штаба Клинтон.

Заявление Подесты удивило Симоньян.