Ирак: авиаудар по Мосулу убил 13 мирных жителей

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Мосул, 25 мая. Полиция Ирака сообщила о 13 погибших в результате авиаудара в западной части Мосула, принадлежность самолета не установлена.

Иракские правоохранители сообщают, что авиаудар был нанесен по жилому дому в западной части второго по величине города страны. Целью удара, скорее всего, были боевики террористической группировки «Исламское государство»* (запрещена в России).

В результате воздушной атаки было уничтожено девять игиловцев, под обломками здания погибли 13 мирных жителей Мосула. Иракские силы безопасности не могут точно сообщить принадлежность самолета, нанесшего авиаудар по жилому дому. Отмечается, что во время боев с правительственными войсками в северо-западной части Мосула уничтожено 14 джихадистов.

* Организация запрещена на территории РФ.