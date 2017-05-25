Ляшко назвал Порошенко и Тимошенко ответственными за конфликт в Донбассе

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Киев, 25 мая. Лидер украинской Радикальной партии Олег Ляшко считает политику президента Петра Порошенко несостоятельной, а также он возлагает на него ответственность за конфликт на востоке страны.

Почти 55% голосов избирателей получил Петр Порошенко на президентских выборах, в своей предвыборной программе он обещал украинцам прекратить военный конфликт в Донбассе и экономические перспективы. «Порошенко и Тимошенко — это все вчерашний день, они обманывают, не могут навести порядок в стране и они виновны в том, что сегодня происходит в стране», — заявил глава радикалов Олег Ляшко.

При этом он добавил, что именно действующий президент и лидер партии «Батькивщина» создали олигархический устав в стране. Ляшко обвинил Петра Порошенко и Юлию Тимошенко в беспорядке, который творится на Украине, а также возложил на них ответственность за военный конфликт в Донбассе. Отметим, что новые президентские выборы намечены на 2019 год.