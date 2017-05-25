Столтенберг предоставил ЕС и США право решать вопрос об усилении санкций против РФ

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Брюссель, 25 мая. Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг затруднился высказать свою позицию о вероятности усиления антироссийских санкций, добавив, что блок не может не поддерживать санкции, за которые выступили 25 государств.

Он подчеркнул, что решение об экономических ограничениях — это дело Европейского союза и Вашингтона, поэтому он поддержал данные санкции.

«Сложно представить себе ситуацию, когда Евросоюз, большинство стран-членов которого входят в блок, и США принимают решение о санкциях, и НАТО не поддержала бы их, поскольку речь идет практически о той же группе стран», — отметил Столтенберг.

Генсек НАТО также назвал санкции важными, потому что это якобы «реакция на нелегальное присоединение Крыма и недостаточное выполнение минских соглашений».

Поэтому он не стал высказывать свое мнение, предоставив ЕС и Вашингтону право на принятие решений по санкциям.