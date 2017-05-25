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Происшествия
СК РФ проверяет обстоятельства взрыва на нефтебазе под Петербургом

СК РФ проверяет обстоятельства взрыва на нефтебазе под Петербургом

11:24  25 Мая 2017
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СК РФ проверяет обстоятельства взрыва на нефтебазе под Петербургом

Санкт-Петербург, 25 мая. Следователи города Кириши Ленинградской области проводят доследственную проверку по факту взрыва на нефтеперерабатывающем заводе.

На месте происшествия работает оперативно-следственная группа, руководством управления дополнительно направлены следователи-криминалисты, а также сотрудники отдела по расследованию особо важных дел.

Первоочередная задача – установить причины произошедшего. Проводится судмедэкспертиза тел. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, два человека погибли, еще двое пострадали в результате взрыва на нефтебазе в городе Кириши в Ленобласти.

#взрыв #нефтебаза #кириши
Алексей Громов
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