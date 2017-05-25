СК РФ проверяет обстоятельства взрыва на нефтебазе под Петербургом
В Избранное
Санкт-Петербург, 25 мая. Следователи города Кириши Ленинградской области проводят доследственную проверку по факту взрыва на нефтеперерабатывающем заводе.
На месте происшествия работает оперативно-следственная группа, руководством управления дополнительно направлены следователи-криминалисты, а также сотрудники отдела по расследованию особо важных дел.
Первоочередная задача – установить причины произошедшего. Проводится судмедэкспертиза тел. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Напомним, два человека погибли, еще двое пострадали в результате взрыва на нефтебазе в городе Кириши в Ленобласти.
Комментарии