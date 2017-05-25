Сирия: Минобороны РФ сообщило о 10 обстрелах в провинциях Дамаск, Хама, Алеппо и Даръа

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Дамаск, 25 мая. Минобороны РФ заявило о стабильной обстановке в зонах деэскалации в Сирии. За сутки российские военные зафиксировали десять нарушений режима прекращения огня.

Три обстрела зафиксировали в провинции Дамаск, три в Хаме, два в Алеппо и два в Даръа – два. В оборонном ведомстве РФ также уточнили, что турецкая часть представительства заявила о еще четырех нарушениях в Даръа, а также одном обстреле в Дамаске.

Большинство случаев беспорядочной стрельбы были установлены на территориях, подконтрольных террористам запрещенных группировок «Джебхат ан-Нусра» и «Исламское государство»* (ИГ*).

* Организация запрещена на территории РФ.