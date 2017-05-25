Такая работа: «обнимателя котиков» ищут в Ирландии

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Дублин, 25 мая. Дублинская ветеринарная клиника ищет претендента на необычную должность. Требования к кандидатам предъявляются самые жесткие: непременное условие — безграничная любовь к представителям семейства кошачьих и понимание их психологии.

В обязанности сотрудника будет входить постоянное общение с котиками. «Обнимателю» предстоит их успокаивать перед визитом к врачу и после него, а также помогать справляться со стрессом, который животные испытывают во время процедур.

Плюсом для соискателя будет опыт работы с бездомными кошками и собаками. Кандидат, говорится в объявлении, должен быть готов все свое рабочее время гладить и обнимать встревоженных пациентов.