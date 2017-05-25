Boeing построит беспилотный военный космоплан по заказу Пентагона

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Вашингтон, 25 мая. Агенство перспективных разработок и исследований при министерстве обороны США (DARPA) объявило о начале разработки и строительство совершенно нового средства доставки на орбиту спутников Пентагона — беспилотного многоразового космоплана XS-1, получившего название Phantom Express. В Пентагоне хотят получить космический аппарат, способный вертикально стартовать за пределы земной атмосферы, после чего приземляться на аэродромы подобно обычному самолету.

Предполагается, что новая разработка, деньги на которую выделены корпорациям Boeing, Northrup Grumman и Masten Space Systems, будет способна, взлетая с помощью ракеты-носителя, выводить на орбиту спутники Пентагона массой до 1,36 т, после чего приземляться обратно как самолет — и быть готова совершить следующий старт всего через несколько часов.

В случае успеха такая разработка станет революционной — стоимость вывода спутника на орбиту составит около 5 млн долларов, что является ничтожной частью затрат на вывод такого груза в космос обычными ракетами.