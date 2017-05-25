Разгуливающий по трассе в Югре медведь заблокировал движение транспорта

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Югра, 25 мая. Разгуливающие по трассе рядом с Приобским месторождением медведь и лось напугали автомобилистов, жители Югры записали видео.

Бурый медведь был замечен гуляющим рядом с Приобским месторождением в Ханты-Мансийском районе. Известно, что инцидент произошел сегодня утром – медведь вышел к трассе, напугав местных водителей. Один из очевидцев предупредил водителей, чтобы они не теряли бдительность за рулем. «Водители, будьте осторожнее! Сегодня перед самой Приобкой гуляет медвежонок. А сразу за ним — взрослый лось», — написала Мария Иванькова, ее слова приводит Ura.ru. Также видео разгуливающего медведя попало в Сеть.