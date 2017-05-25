Песков не стал комментировать реакцию Путина на обыски у Серебренникова

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Москва, 25 мая. Кремль оставил без комментариев сообщения СМИ о реакции президента России Владимира Путина на обыски у худрука столичного театра «Гоголь-центр» Кирилла Серебренникова.

Ранее газета «Коммерсантъ» писала, что актер Евгений Миронов после вручения государственных наград в Кремле поинтересовался у российского лидера, знает ли он про ситуацию с «Гоголь-центром» и зачем «нужно это делать». По информации издания, глава государства ответил: «Да дураки».

«Без комментариев», — сказал представитель Кремля РИА Новости.

В минувший вторник в московском театре «Гоголь-центр» и доме его художественного руководителя Серебренникова прошли обыски по делу о хищении в особо крупном размере. В рамках расследования были задержаны бывшие гендиректор «Седьмой студии» (театральная труппа создана Серебренниковым) Юрий Итин и главный бухгалтер Нина Масляева.