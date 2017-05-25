Роналду грозит миллионный штраф и арест за неуплату налогов

В Избранное

Скопировать

Мадрид, 25 мая. Главной звезде мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду грозит штраф в размере 8 млн евро и арест сроком до четырех месяцев за уклонения от уплаты налогов. Об этом пишет издание Cadena Ser.

Как отмечает издание, главная звезда сливочных в период с 2011 по 2013 год не выплачивал налоги на общую сумму 8 млн евро.

В настоящее время сотрудники налоговой службы расследуют, являются ли действия 32-летнего португальца преступлением или же это можно отнести к разряду административного правонарушения.

В последнем случае футболист должен будет выплатить штраф в размере 8 млн евро.

«Однако, если это будет определено как налоговое преступление, спортсмену, кроме выплаты штрафа, грозит тюрьма сроком до четырех месяцев — по одному месяцу за каждый фискальный год», — говорится в издании.