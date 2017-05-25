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Спорт
Роналду грозит миллионный штраф и арест за неуплату налогов

Роналду грозит миллионный штраф и арест за неуплату налогов

10:41  25 Мая 2017
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Роналду грозит миллионный штраф и арест за неуплату налогов

Мадрид, 25 мая. Главной звезде мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду грозит штраф в размере 8 млн евро и арест сроком до четырех месяцев за уклонения от уплаты налогов. Об этом пишет издание Cadena Ser.

Как отмечает издание, главная звезда сливочных в период с 2011 по 2013 год не выплачивал налоги на общую сумму 8 млн евро.

В настоящее время сотрудники налоговой службы расследуют, являются ли действия 32-летнего португальца преступлением или же это можно отнести к разряду административного правонарушения.

В последнем случае футболист должен будет выплатить штраф в размере 8 млн евро.

«Однако, если это будет определено как налоговое преступление, спортсмену, кроме выплаты штрафа, грозит тюрьма сроком до четырех месяцев — по одному месяцу за каждый фискальный год», — говорится в издании. 

 

#футбол #роналду #налоги #мадрид #реал
Дана Балан
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