«Изготовитель» рухнувшей на детей конструкции сцены задержан в Перми

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Пермь, 25 мая. В Перми задержали первого подозреваемого по уголовному делу, которое было возбуждено после обрушения на людей концертного оборудования во время репетиции праздника Славянской письменности.

На сайте СУ СК РФ по Пермскому краю уточняется, что задержан 30-летний бизнесмен, руководивший работами по возведению металлической конструкции. Сейчас решается вопрос об избрании для него меры пресечения, передает URA.RU.

Ранее сообщалось, что в Перми во время репетиции городского праздника на людей обрушилась конструкция. В результате травмы получили девять человек, из них восемь — дети.